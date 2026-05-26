Llegan a Cuba las primeras 15.000 toneladas de arroz donadas por China para contrarrestar la crisis humanitaria

Archivo - El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. - GOBIERNO DE CUBA - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cubano ha informado este martes de la llegada de las primeras 15.000 toneladas de arroz, de un envío de 60.000 toneladas, procedentes de China, en medio de la crisis humanitaria que padece la isla, ahondada por el cerco energético impuesto por Estados Unidos.

"Agradecemos el arribo a Cuba de 15.000 toneladas de arroz, de un donativo de 60.000 toneladas, enviadas por el Partido, el Gobierno y el Pueblo de China", ha apreciado a través de redes sociales el ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez.

"Constituye una nueva muestra de solidaridad y hermandad entre ambas naciones en el difícil actual contexto para Cuba y el mundo", ha destacado el jefe de Exteriores.

El envío llega en uno de los peores momentos por los que atraviesa la isla, en medio de una profunda crisis humanitaria agravada por el embargo económico y el cerco energético impuesto por Estados Unidos, que ha cortado el suministro de petróleo de Venezuela y prohibido a países como México comerciar con combustible.

En los últimos tiempos Washington ha aumentado la presión sobre La Habana, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con tomar la isla y a su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtiendo de que cualquier nueva etapa pasa por deponer a las actuales autoridades.

En un mensaje difundido en español desde sus redes sociales, Rubio acusó la semana pasada al Gobierno cubano de "saquear miles de millones de dólares" y despojó a Estados Unidos de cualquier responsabilidad en la crisis cubana, animando a la ciudadanía a entablar una "nueva relación" directa sin tener en cuenta a las autoridades.

Rubio puso sobre la mesa una propuesta de ayuda humanitaria estadounidense valorada en cien millones de dólares, a repartir bajo las condiciones de Washington, entre ellas que sea distribuida "directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica, u otros grupos caritativos de confianza".