Llegan a Cuba los primeros miembros del convoy humanitario que llevará 20 toneladas de ayuda frente al bloqueo

Una mujer en bicicleta en La Habana. Imagen de archivo - Joaquin Hernandez / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Participantes del convoy 'Nuestra América, Convoy a Cuba', como la senadora y candidata presidencial colombiana Clara López o el senador chileno Daniel Núñez, han arribado este jueves a la isla caribeña para entregar la primera de las 20 toneladas de ayuda humanitaria que la iniciativa pretende hacer llegar a La Habana, en el marco de la crisis que sacude al país tras el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde principios de año y ante la escasez de hidrocarburos que experimenta la nación.

"Ya llegamos a la isla de Cuba para entregar una tonelada de ayudas humanitarias, medicamentos y elementos de uso cotidiano para millones de cubanos que sufren un bloqueo ilegal e injusto", ha anunciado la candidata presidencial colombiana a través de sus redes sociales.

Por su parte, una delegación de parlamentarios del Partido Comunista de Chile, también ha llegado ya a la isla, según ha señalado el senador Daniel Núñez, quien ha confirmado su llegada al país caribeño junto a otros "parlamentarios y dirigentes políticos de Brasil, Uruguay, Colombia y Chile" con objeto de "apoyar al pueblo de Cuba en su lucha contra el bloqueo genocida".

En esa línea, a través de sus redes sociales, el senador comunista ha reivindicado a la atención médica como un "derecho humano que el bloqueo le niega al pueblo de Cuba", agregando una fotografía en la que se vislumbra una "pequeña muestra" de medicamentos como diclofenaco sódico o paracetamol procedentes de Chile.

Este convoy humanitario, organizado por la Internacional Progresista, pretende llevar ayuda humanitaria a La Habana en medio del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Washington, y cuenta con el apoyo de políticos y líderes de izquierdas, como el exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias, o el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn.

Con este expedición, el proyecto prevé llevar a la isla más de 20 toneladas de productos de higiene, medicamentos y alimentos mediante barcos por el Caribe y vuelos de carga procedentes de diversos puntos del mundo, como México, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido o Francia, entre otros países.

Según han recogido los organizadores en su página web, todos los participantes se encontrarán en el Malecón de la capital cubana, donde el convoy convergerá el 21 de marzo "en un acto de solidaridad con el pueblo cubano".

"La Administración (de Donald) Trump está asfixiando a la isla, cortando el suministro de combustible, vuelos y bienes esenciales para la supervivencia", señaló la Internacional Progresista en su página web, al anunciar en febrero el lanzamiento de esta flotilla para "romper el asedio, salvar vidas y defender la autodeterminación cubana", ante la situación que afronta Cuba desde la intervención militar estadounidense a inicios de enero en Venezuela, país que suministraba hidrocarburos al pueblo cubano.