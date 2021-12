Más de 300 artistas de todo el mundo reclaman el cese de la represión en Cuba

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personalidades del mundo de la cultura han suscrito un llamamiento para pedir al Gobierno de Cuba que cese la represión contra los artistas y respete la libertad de expresión, después de los supuestos abusos registrados en el marco de las movilizaciones convocadas en julio y noviembre.

Entre los firmantes del texto, promovido por Human Rights Watch (HRW) figuran Meryl Streep, Paul Auster, Elena Poniatowska, Isabel Allende, Sergio Ramírez, Mario Vargas Llosa, J. M. Coetzee, Jules Feiffer, Chimamanda Ngozi Adichie y Khaled Hosseini, así como representantes españoles como la cineasta Isabel Coixet o la escritora Rosa Montero.

También hay representantes de la cultura cubana, como los autores de la canción 'Patria y Vida', el dramaturgo Yunior García o la artista Tania Bruguera. Esta última ha advertido de que "el nivel de injusticia y represión que el Gobierno cubano está imponiendo a su propio pueblo es cada vez peor", hasta el punto de que quiere "impedir y criminalizar la protesta pacífica y la disidencia".

Los firmantes piden al Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel que respete el papel fundamental que desempeñan el arte y los artistas en la sociedad, teniendo en cuenta que encarcelarlos o "forzarlos a exiliarse" es "un acto abusivo e inhumano".

Poniatowska, por su parte, ha subrayado que "si un intelectual, un escritor o un artista se levanta contra un gobierno está haciendo una tarea indispensable". "No es de extrañar que algunos quieran silenciarnos cuando damos testimonio de las voces de aquellos que, de otro modo, no serían escuchados. Tienen miedo de la verdad porque, una vez revelada, ya no se puede ocultar ni contener", ha añadido.