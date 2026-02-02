Cuba.- México planea enviar ayuda humanitaria a Cuba esta semana mientras negocia con EEUU el envío de petróleo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que su Gobierno está "planeando" el envío de ayuda humanitaria a Cuba para esta semana mientras su Diplomacia resuelve lo relacionado con el envío de petróleo "por razones humanitarias", tras la suspensión del último envío de crudo a la isla en medio de las restricciones ejercidas por Estados Unidos para forzar a La Habana a negociar.

"Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias", ha anunciado Sheinbaum en una visita a la ciudad de Guaymas, en el noroccidental estado de Sonora.

Con todo, ha precisado que el suministro de crudo no ha ocupado ninguna de las conversaciones que ha mantenido con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, pese a que éste ha asegurado haberle transmitido a la mandataria mexicana su oposición al envío de petróleo a Cuba.

"Cuando sí se tocó el tema", ha señalado Sheinbaum, "fue en la conversación que tuvo el secretario de Exteriores, (Juan Ramón de la Fuente) con el secretario (de Estado de Estados Unidos), Marco Rubio". "Y como lo digo, estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque esto no es un asunto de los gobiernos, sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba", ha apostillado, tras advertir el viernes de que las amenazas arancelarias de la Administración Trump a cualquier país que transporte petróleo a la isla "podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance".

Por ello, mientras el Ejecutivo mexicano aborda con Washington el suministro de crudo, su presidenta ha mantenido que, "mientras tanto", su Gobierno planea "enviar alimentos y otras ayudas importantes para la isla", "ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano", un esfuerzo que ha defendido como "importante".

Sus palabras han llegado en medio de la campaña de presión de Donald Trump y su Administración contra el Gobierno cubano, al que ha buscado restringir con aranceles el acceso al petróleo alegando que "no tiene por qué ser una crisis humanitaria", como ha alertado Sheinbaum, ya que el Gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel "acudiría" a Washington y "querría llegar a un acuerdo para que Cuba volviera a ser libre".