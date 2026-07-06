El nieto de Raúl Castro se muestra abierto a "negociar" con EEUU el futuro de Cuba

Archivo - El expresidente de Cuba Raúl Casrto. - DESMOND BOYLAN - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, ha dicho estar dispuesto a "negociar" con el Gobierno de Estados Unidos el futuro de Cuba, unas declaraciones que llegan en pleno aumento de la presión ejercida por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre La Habana.

"Puedo negociar con cualquier persona designada por Estados Unidos", ha afirmado Rodríguez en una entrevista con el diario 'USA Today'. "Si se me da la oportunidad, (por supuesto) con Trump", ha aseverado, antes de mostrar la disposición de la isla a liberar, "en condiciones adecuadas, a aquellos que son considerados presos políticos".

Rodríguez, de 42 años y conocido entre los cubanos como 'El cangrejo', ha afirmado así que no se considera un político: "nunca me ha interesado la política". "Pero si en algún momento la revolución me lo pide, lo haría", ha declarado, antes de asegurar que "nunca sacrificaría los principios de la Revolución Cubana de 1959 ni la soberanía del país".

"Los hombres que hicieron esta revolución eran justos, pero no eran bobos. Mi abuela era una persona extremadamente dulce. Ella me enseñó el rol que debería tener la mujer cubana en la sociedad," ha declarado Rodríguez. ""Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo. Pero me levanto todos los días para revertir esa situación," ha añadido.

Fuera de Cuba, Rodríguez sigue siendo un personaje prácticamente desconocido y no ocupa ningún cargo oficial en el Gobierno. Rara vez aparece en los medios estatales cubanos y no había concedido antes una entrevista a un medio de comunicación estadounidense. Sin embargo, muchos apuntan a que podría estar en posición de negociar el futuro del país.

Cuba hace frente a una creciente crisis ante el bloqueo económico, la mala situación humanitaria y la falta de electricidad. Además, hace frente a las amenazas de Washington, que han puesto sobre la mesa que la isla podría correr un destino parecido a Venezuela, donde el Ejército estadounidense llevó a cabo en enero una operación militar que se saldó con la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores.

Raúl Castro, de 95 años, fue imputado a finales de mayo por la Justicia estadounidense en relación con el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un incidente que se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

Según consta en la acusación formal, Castro y cinco coacusados participaron en una conspiración que "culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles, causando la muerte de cuatro nacionales", tal y como han indicado los fiscales estadounidenses.