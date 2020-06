Cuba.- El Observatorio Cubano de DDHH acusa al Gobierno de "recrudecer" la represión durante la pandemia

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha acusado a Gobierno de Miguel Díaz-Canel de "recrudecer" la represión aprovechándose de la crisis sanitaria, a pesar de que el régimen no ha declarado formalmente el estado de emergencia por una pandemia que acumula en la isla 2.107 positivos y y 83 fallecidos.

Según el OCDH, en mayo las autoridades cubanas perpetraron al menos "67 detenciones arbitrarias" y "74 actuaciones represivas de otro tipo", principalmente acciones de acoso mediante citaciones policiales.

El director de estrategia política del Observatorio, Yaxys Cires, ha asegurado en un comunicado que el Gobierno está recurriendo a una "ola de juicios ejemplarizantes" para "intimidar a la población afectada por la mala situación económica".

"La utilización del sistema judicial para imponer el miedo, se realiza violando el debido proceso", ha denunciado, alegando que, por ejemplo, el imputado suele enterarse de los cargos que se le imputan y tener acceso a un abogado "escasas horas antes del juicio".

Los medios oficiales han informado de la realización de más de medio millar de juicios solo en La Habana, principalmente por los delitos de desacato, desobediencia, resistencia, propagación de epidemia y actividad económica ilícita, según la organización opositora.

"Es paradójico que el Gobierno lleve a juicios con guiones preestablecidos a personas por supuestamente no entender la gravedad de la pandemia al, por ejemplo, no usar mascarilla, cuando el propio gobierno no ha declarado el estado de emergencia", ha afirmado Cires.

También ve un "contrasentido" que "dé lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptores, cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero".