La ONU alerta del "deterioro de las condiciones humanitarias" en Cuba ante el refuerzo del bloqueo de EEUU

Archivo - Varias personas caminan por una calle de la capital de Cuba, La Habana, durante un apagón a causa de la crisis energética por el refuerzo del bloqueo de Estados Unidos (archivo) - Joaquin Hernandez / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha alertado del "deterioro de las condiciones humanitarias" en Cuba a causa del impacto "combinado" de la crisis energética en la isla por el refuerzo del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos y los últimos desastres naturales en territorio cubano, con impactos "en todos los servicios básicos" a la población.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha subrayado que "las condiciones humanitarias se deterioran mientras la crisis energética se profundiza" y ha indicado que "el impacto combinado de la crisis energética derivada de las órdenes ejecutivas estadounidenses y otras sanciones, junto con los huracanes y otros desastres naturales, es de gran alcance y se expande a diario" en la isla.

"Todos los servicios básicos, desde el agua potable y el saneamiento hasta la producción de alimentos y el sector sanitario, se ven afectados por la falta de combustible y electricidad", ha explicado. "Más de 100.000 intervenciones quirúrgicas se han pospuesto debido a la grave escasez de medicamentos y material médico", ha lamentado.

Así, ha recordado que la ONU y sus socios han publicado un Plan de Acción Humanitaria para entregar ayuda a dos millones de personas, al tiempo que ha destacado que "la crisis energética también está limitando la capacidad de entregar la ayuda ya comprometida", mientras que "decenas de contenedores de alimentos y suministros médicos siguen retenidos en los puertos debido a la falta de combustible".

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional que "faciliten la entrega oportuna y sin obstáculos de combustible para fines humanitarios y otra ayuda vital", así como que financien el Plan de Acción, que en la actualidad cuenta solo con el 21% de los fondos solicitados.

Washington impuso en enero un bloqueo petrolero a la isla, amenazando con sanciones y aranceles a cualquier país que entregue energía a Cuba, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

La campaña de presión vivió el jueves un nuevo capítulo con el anuncio estadounidense de sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas --entre las que figura su predecesor, Raúl Castro--, así como contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

En respuesta, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, tildó de "vil" la decisión de Estados Unidos, mientras que Díaz-Canel destacó que estas sanciones son un intento de "reforzar las medidas de bloqueo" y presentar un "escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos".