Archivo - El barco ‘Astral’ de la ONG Open Arms durante su vuelta al puerto de Badalona dentro la misión 85, a 9 de septiembre de 2021, en el Mar Mediterráneo en las inmediaciones de Lampedusa (Italia). Después de realizar dos rescates, el 8 de septiembre - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Open Arms prevé que su barco 'Astral' llegue a La Habana (Cuba) este viernes, dentro de la iniciativa 'Rumbo a Cuba', en la que participan más de 150 entidades sociales.

La campaña busca "visibilizar el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba" y reforzar la resiliencia energética del sistema sanitario cubano, informa en un comunicado de este martes.

El barco transporta también equipamiento fotovoltaico destinado a alimentar la Unidad de Cuidados del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana.

El viernes llegará también a Cuba una delegación internacional que, en el marco de la iniciativa, acompañará a la tripulación y desarrollará un programa de actividades con instituciones y organizaciones de la sociedad civil cubana.

El velero 'Astral' salió de Barcelona el 14 de mayo y ha hecho escala en distintos puertos del mundo.