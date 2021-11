El opositor cubano Yunior García dice que no va a "dar el gusto" a la dictadura y no pedirá asilo en España

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El opositor cubano Yunior García, que llegó este miércoles a España, ha dejado claro que no tiene intención de pedir asilo porque no quiere "dar el gusto" a la dictadura y ha pedido que se abandone la imagen "casi infantil" que se tiene del régimen de Miguel Díaz-Canel.

García, uno de los fundadores del movimiento Archipiélago y de los promotores de las fallidas marchas contra el Gobierno cubano del 15N, ha sostenido que el Gobierno cubano dejó de ser de izquierda y es una "tiranía" compuesta por una "casta" de dirigentes que viven como "burgueses".

Asimismo, ha negado que su salida suponga una "victoria" para el régimen ya que lo que buscaban era silenciarle pero con su salida no han conseguido arrebatarle su voz y poder contar al mundo lo que está pasando.

"Lo que existe en Cuba es fascismo, no se puede llamar de otra manera lo que viví en los últimos días", ha subrayado en referencia a las amenazas y el acoso del que ha sido objetivo. "¿Cómo puede creer alguien que eso es de izquierdas?", ha planteado, asegurando en que si es así, puesto que és es de izquierda "me avisan que me retiro".