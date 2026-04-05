Cuba.- El petrolero enviada por Rusia a Cuba zarpa de Matanzas tras entregar 100.000 toneladas de petróleo

CUBA, MATANZAS - APRIL 2, 2026: The Anatoly Kolodkin oil tanker calls at the port of Matanzas - Europa Press/Contacto/Irina Shatalova

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El petrolero ruso 'Anatoli Kolodkin', enviado por las autoridades del Kremlin a Cuba para romper con el bloqueo al país caribeño, ha zarpado este sábado de la bahía de Matanzas tras hacer entrega de las 100.000 toneladas de crudo entregadas por Rusia a la isla.

La entrega se ha completado a lo largo de 96 horas, ha detallado la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), según ha recogido la agencia cubana de noticias ACN. "Las operaciones se realizaron de manera automatizada y sin contratiempos", añade la información.

El buque llegó a Cuba el pasado 30 de marzo, en medio de la asfixia energética impuesta por Estados Unidos para presionar a las autoridades de la isla