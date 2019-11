Cuba.- PP, Ciudadanos y Vox reprochan a Sánchez que mande a los Reyes a Cuba

Publicado 05/11/2019 1:21:46 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de PP, Ciudadanos y Vox han coincidido en criticar la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de enviar a los Reyes de visita a Cuba justo después de las elecciones del 10 de noviembre por tratarse de un régimen dictatorial que reprime a la oposición.

En el último de los cinco bloques en los que se ha estructurado el debate electoral y que ha estado dedicado a la política internacional, el presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido de que no ve lógica esta visita, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a Sánchez que demuestre ante el castrismo "una cuarta parte del coraje" que ha tenido para exhumar los restos de Franco.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que esa visita de los Reyes a Cuba ojalá que se la hubiese ahorrado Sánchez, al que ha reprochado que fuerce a los Reyes a esa foto con el castrismo.

El líder socialista ha justificado la visita por la celebración del 500 aniversario del nacimiento de la ciudad de La Habana, fundada por los españoles.

Pero la afirmación más llamativa hecha por Abascal ha tenido que ver con la Unión Europea, a la que ha definido "casi como una secta que persigue a quien se quiere salir" y que quiere imponer desde los despachos de Bruselas a cada país cuotas de inmigrantes y refugiados, llevando a Europa hacia la "islamización".

Abascal defiende en cambio que España tenga la capacidad de elegir qué inmigrantes entran de manera legal en su territorio y que deberían ser, en su opinión, los procedentes de Iberoamérica, por ser los más cercanos a la cultura española.

Rivera ha replicado a Abascal que la unidad de España también se defiende estando dentro del club europeo como demuestran los mensajes de solidaridad hacia la integridad territorial de España llegados de los países grandes europeos como Francia o Alemania.

INMIGRACIÓN ILEGAL

Otro de los temas que ha copado buena parte de este bloque ha sido el de la inmigración ilegal. Así, mientras Abascal hablaba de "fronteras agujereadas y porosas" y abogaba por el proteccionismo frente a la globalización, Sánchez aseguraba que este tipo de inmigración se ha reducido durante su mandato un 50% gracias al refuerzo del control fronterizo, al diálogo con los países de origen y de tránsito y a las políticas de asilo y refugio.

En este sentido, Rivera ha señalado que se deben respetar las leyes de extranjería pero ha incidido en que la solución al problema migratorio no está en hacer "muros más altos". "La Guardia Civil pedía altura de miras y no de muros", ha señalado sobre el control de fronteras a la vez que hacía hincapié en la necesidad de dotar a los agentes de más recursos.

Casado ha señalado por su parte que Sánchez ha demostrado ser un incompetente en la lucha contra la inmigración ilegal, mientras que Iglesias ha indicado en su turno que la desaceleración económica genera inseguridad, y que ésta no se combate "con muros o racismo" sino con medidas como proteger al sector del taxi frente a multinacionales como Uber que no pagan impuestos en el país. "La soberanía se defiende no con banderas sino con Gobierno", ha concluido.