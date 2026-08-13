República Dominicana ordena la expulsión de nueve diplomáticos cubanos

Archivo - Bandera de República Dominicana - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Dominicana ha anunciado este jueves la expulsión de nueve diplomáticos cubanos y sus familiares, quienes tendrán un plazo de siete días para abandonar el país centroamericano.

"El Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de siete días para tales fines", ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

La cartera diplomática ha enmarcado la medida en sus "facultades" en virtud del Derecho Internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien no ha precisado ninguna causa o motivo para adoptarla.

"El Gobierno dominicano (...) seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países", ha agregado.

Cuba y la República Dominicana retomaron en 1996 sus relaciones diplomáticas, rotas desde 1959, bajo la Cuba de Fidel Castro y la dictadura militar de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo.