Una persona camina por las calles de La Habana, la capital de Cuba. - Europa Press/Contacto/Hua Jin¡aiernandesishe

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha rechazado las nuevas acusaciones de su homólogo estadounidense, Marco Rubio, sobre la amenaza que supone la pequeña isla del Caribe para "la mayor potencia nuclear del planeta", calificando esta afirmación de "ridícula y torpe mentira".

"El secretario de Estado insiste en la ridícula y torpe mentira, en la que no cree él ni sus corruptos colegas, de que Cuba pueda constituir una amenaza contra la mayor potencia nuclear del planeta", ha respondido Rodríguez en sus redes sociales a las acusaciones de Rubio en una reciente entrevista para Fox News.

"Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí", ha aseverado Rodríguez, advirtiendo de que esta fijación de Rubio hacia la isla no es más que un "intento desesperado por justificar el actual genocidio del pueblo cubano medio del castigo colectivo".

"Pretexto fantasioso para una agresión militar, que provocaría un baño de sangre de ciudadanos cubanos y estadounidenses", ha denunciado, después de que Rubio ubicara a Cuba este domingo de nuevo en dicha entrevista entre las principales amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Rubio, apoyándose en informes de la Inteligencia estadounidense, ha afirmado que Cuba se ha erigido en una "superpotencia" del espionaje mundial, llegando incluso a infiltrarse durante décadas en las instituciones de Estados Unidos.