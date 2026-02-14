Rubio advierte de que Cuba "no tiene economía" y que sus dirigentes "prefieren que muera a permitir que prospere"

Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich - Sven Hoppe/dpa

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional norteamericano, Marco Rubio, ha puesto de nuevo su atención en Cuba y ha advertido de que la isla "no tiene economía" y que sus dirigentes "prefieren que muera a permitir que prospere", en medio del endurecimiento del bloqueo impuesto por Washington a la isla con el objetivo declarado de forzar cambios políticos.

"El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía y que la gente que manda en el país y que lo controla no sabe cómo mejorar la vida diaria de la gente sin abrir la mano en los sectores que controlan", ha argumentado durante una entrevista a Bloomberg después de su comparecencia ante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana en la capital bávara.

Rubio ha señalado que "el régimen ha sobrevivido casi enteramente con ayudas, primero de la URSS y después de Hugo Chávez y por primera vez no tiene aydas de nadie".

"Quieren controlarlo todo. No quieren que la gente de Cuba controle nada, así que no saben cómo salir de esto", según Rubio, que considera que la dirigencia cubana "ha tenido oportunidades planteadas para hacerlo, pero no parecen comprenderlo ni aceptarlas en modo alguno".

Para Rubio, los dirigentes cubanos "prefieren estar al frente de un país moribundo que permitirlo prosperar", ha remachado.

En los últimos meses, Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.

Posteriormente, la Administración Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todas aquellos países, como era el caso de México, que continuarán suministrando petróleo, lo que ha llevado a la pequeña nación caribeña a quedarse finalmente sin combustible.