Cuba.- Rusia pasa por alto las amenazas de Trump a Cuba y remarca su disposición a ayudar a la isla

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha optado este martes por no valorar las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Cuba y se ha limitado a señalar que continuarán conversando con las autoridades de la isla para ver de qué manera pueden ayudar a paliar la crisis humanitaria provocada por bloque estadounidense.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha remarcado que "Cuba es una nación independiente y soberana que se enfrenta a grandes penurias económicas a causa de un asfixiante embargo", en alusión a las restricciones que Estados Unidos llevan imponiendo a la isla desde hace casi siete décadas.

En ese sentido, y a tenor de las últimas restricciones en materia de energía, que han ocasionado falta de suministro, apagones y una creciente crisis humanitaria, Peskov ha señalado que están en contacto con los "amigos cubanos" para ver de qué manera pueden ayudar a contrarrestar esta situación.

"Están surgiendo importantes problemas humanitarios, así que desde Rusia estamos dispuestos a brindar toda la ayuda posible, por supuesto. Estamos trabajando en todas estas cuestiones con nuestros interlocutores cubanos", ha contado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Desde hace semanas Trump viene amenazando a la isla. "Será un honor tomar Cuba", ha llegado a decir en las últimas horas, sin precisar cómo. El pasado viernes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó conversaciones con funcionarios estadounidenses y alertó de que llevaban tres meses sin recibir combustible.

Cuba ha visto reducido estos meses el suministro de petróleo que llegaba desde Venezuela tras el arresto a principios de enero del presidente Nicolás Maduro, en una histórica operación estadounidense en Caracas. La crisis energética se ha profundizado después de que Trump amenazara con sanciones económicas a los países que de alguna manera cubrieran esta falta de abastecimiento.