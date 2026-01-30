Sheinbaum alerta de que los aranceles de Trump pueden crear una "crisis humanitaria de gran alcance" en Cuba

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha advertido este viernes de que las últimas amenazas arancelarias del Gobierno de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a Cuba pueden crear una "crisis humanitaria de gran alcance" en la isla, que pasa por graves problemas de desabastecimiento de combustible.

"La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano", ha expresado Sheinbaum durante su rueda de prensa matutina de este viernes.

Las palabras de la presidenta mexicana responden a las últimas medidas coercitivas de Washington tras amenazar con imponer aranceles a quienes suministren petróleo a la isla, en medio de un grave problema de desabastecimiento, más después de haber perdido a uno de sus mayores proveedores, Venezuela.

La presidenta ha subrayado que ha de evitarse cualquier medida que empeore la situación y ha abogado por "el respeto al Derecho Internacional y el diálogo entre las partes", al mismo tiempo que ha remarcado su apoyo a la isla y a "la libre autodeterminación de los pueblos".

"Hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano", ha incidido la presidenta mexicana, quien ha anunciado que las autoridades de su país se pondrán en contacto de inmediato con el Departamento de Estado de Estados Unidos para "conocer con precisión los alcances del decreto" firmado el jueves por Trump.

Asimismo, ha señalado que México, al mismo tiempo que velará por sus intereses, buscará "distintas alternativas para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano, que atraviesa un momento difícil", en línea con su histórico posicionamiento.

México suspendió esta semana una entrega de petróleo a Cuba, en medio de las presiones de Washington, si bien Sheimbaum afirmó que fue una decisión soberana, que respondía a asuntos contractuales entre Pemex, la petrolera estatal, y la isla.

La mandataria ha explicado en esta misma rueda de prensa que apenas se envía a Cuba el 1% de la producción de petróleo. "Se utiliza en plantas de energía eléctrica porque imaginemos que no haya electricidad, pues afecta a hospitales y a refrigeradores. Se trata de evitar una crisis humanitaria", ha incidido.