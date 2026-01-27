Sheinbaum niega que la interrupción de envío de combustible a Cuba responda a presiones de EEUU

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado que la reciente decisión de cancelar un envío de combustible a Cuba responda a presiones externas, sino que se trata de una "decisión soberana" de la petrolera estatal Pemex, en medio del desabastecimiento que sufre la isla, más después de que se haya cortado gran parte del suministro procedente desde Venezuela tras la caída del Gobierno de Nicolás Maduro.

Sheinbaum ha destacado que esta medida al igual que la de ofrecer combustible a Cuba "por razones humanitarias" es "una decisión soberana" que viene de larga data y ha remarcado el compromiso de México en contra del bloque que Estados Unidos viene ejerciendo durante décadas sobre la isla.

"Tiene que ver con una parte fundamental que más allá de la posición con respecto al Gobierno cubano, al presidente que sea, la relación es con los pueblos", ha señalado la presidenta de México en su rueda de prensa matutina de este martes desde Palacio Nacional.

"México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario", ha reiterado en respuesta a una pregunta sobre una información del portal Bloomberg sobre la cancelación de un envío programado para mediados de enero que finalmente no se produjo, en medio de las presiones de Estados Unidos.

México ha estado durante décadas enviando estos suministros a Cuba. No obstante, en las últimas semanas el desafío a Washington se ha vuelto aún más delicado después de que la Administración Trump haya apretado ahora el acelerador en la región tras el asalto en Caracas que se saldó con el arresto del presidente Maduro.

"La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos, o ya en todo caso del Gobierno", ha reiterado la mandataria, quien ha asegurado que de la misma forma se informará cuando se reanuden estos envíos.