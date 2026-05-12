Trump asegura que Cuba "está pidiendo ayuda" a EEUU y adelanta que ambos países "van a hablar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca (archivo) - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Cuba "está pidiendo ayuda" al país norteamericano y ha adelantado que ambos países "van a hablar", sin más detalles al respecto y tras sus continuadas amenazas contra las autoridades de la isla, incluida la opción de una ofensiva militar.

"Ningún republicano me habló nunca sobre Cuba, que es un país fallido que solo va en una dirección, hacia abajo", ha dicho Trump en un mensaje en redes sociales. "Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar", ha señalado, antes de iniciar un viaje oficial a China en el que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping.

Trump aludió a principios de mayo a la posibilidad de que su país "tome el control" de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar tras la conclusión de una ofensiva contra Irán, lanzada el 28 de febrero junto a Israel y en la que actualmente hay un alto el fuego en vigor.

Estados Unidos ha incrementado además sus sanciones contra la isla, un paso criticado por La Habana. En este sentido, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que este tipo de medidas económicas "coercitivas e ilegales" no van a "amedrentar" a las autoridades de Cuba.