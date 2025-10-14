La UE aplaude la liberación de Ferrer pero insiste en que "el exilio no es la solución"

BRUSELAS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha expresado su "alivio" por la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer, que llegó a Estados Unidos tras aceptar su salida de la isla a cambio de su excarcelación, aunque ha insistido en que el exilio "no es la solución".

En respuesta a Europa Press, un portavoz de la UE ha indicado que el bloque ve con "satisfacción y alivio" la liberación de Ferrer y ha agradecido el papel desempeñado por la Administración estadounidense en este proceso.

"El exilio no es la solución", ha criticado en todo caso la diplomacia europea que ha reiterado el llamamiento para que las autoridades cubanas saquen de prisión "a todos los presos que aún permanecen encarcelados". "La UE ha pedido constantemente la liberación de José Daniel Ferrer, así como de todas las personas detenidas por ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión", ha subrayado el portavoz.

Así, el bloque europeo insiste en que este episodio vaya acompañado de "un diálogo significativo" y "de nuevas medidas concretas" para garantizar el respeto a los Derechos Humanos y que "voces disidentes puedan ejercer libremente sus libertades fundamentales en Cuba".

Estados Unidos cifra en más de 700 los presos políticos detenidos injustamente en la isla, por lo que ha reclamado que la comunidad internacional se sume a los esfuerzos para lograr que el régimen cubano "rinda cuentas por sus abusos y su influencia maligna en toda la región".

La Habana informó este lunes de la salida de Ferrer, después de una "solicitud expresa" de las autoridades estadounidenses y de la "aceptación expresa" del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), detenido a raíz de que se le revocara el pasado mes de abril una medida de libertad provisional.