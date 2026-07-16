Cuba ve la caída de su Sistema Eléctrico como una "consecuencia directa" de la "asfixia energética orquestada" por EEUU

Ciudadanos cubanos juegan en las calles de La Habana durante un apagón general registrado en el país. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Antonio Cascio

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ha sostenido este miércoles que la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de la isla en la víspera es "la consecuencia directa" de la "asfixia energética orquestada por Estados Unidos" contra el país.

"La caída del SEN no es un accidente, es la consecuencia directa de la asfixia energética orquestada por Estados Unidos", ha indicado la UNE en un mensaje publicado en redes en el cual ha sostenido que "el bloqueo" impuesto por Washington contra el país "es el verdadero crimen".

La publicación de la UNE llega horas después de que, por la misma vía, la Unión Eléctrica del Estado caribeño anunciara que había sido "restablecido" el SEN, tras haber sufrido en la víspera el país un nuevo apagón.

Sobre esta nueva caída general, que se produce con menos de una semana de diferencia del último apagón eléctrico a nivel nacional, se ha pronunciado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien ha recalcado que la misma se produjo en un contexto de "máxima asfixia" de la economía y sector electroenergético cubano por parte de Washington.

"No le ha sido suficiente el genocida cerco petrolero. Persigue y sanciona a empresas cubanas y extranjeras vinculadas a esa área estratégica", ha espetado el jerarca isleño en alusión a los distintos paquetes de sanciones impuestos por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

A ese respecto, Rodríguez ha arremetido contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseverando que "no le importa el sufrimiento de miles de familias, los cientos de hospitales sin fluido eléctrico, (o) la pérdida de alimentos por falta de refrigeración".

"Condenan al pueblo de Cuba a un castigo colectivo con un sólo fin: destruir la Revolución, sus logros y su historia", ha afirmado el responsable de la cartera de Exteriores a través de sus redes sociales.

La denuncia llega en una compleja coyuntura para La Habana después de que, a las seis décadas de embargo en vigor sobre la isla, Estados Unidos haya sumado desde comienzos de año un bloqueo energético que ha provocado, en ocasiones, la paralización absoluta del suministro. Ello ha sido calificado por el propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como una "política genocida" que genera un "grave daño" sobre el pueblo de Cuba.