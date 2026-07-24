Cuerpo pide a EEUU cumplir el acuerdo con la UE y apuesta por reducir barreras frente a nuevos aranceles

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ofrece declaraciones a los medios después de su reunión con representantes del sector financiero, en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a 24 de julio de 2026, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido a Estados Unidos cumplir con el acuerdo comercial alcanzado el año pasado con la Unión Europea y ha defendido el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, algo que pasa por "reducir las barreras, no por incrementarlas".

En rueda de prensa tras la reunión con patronales bancarias y asociaciones de mayores y usuarios financieros en torno a la inclusión financiera, el titular de Economía ha resaltado la "importancia" de la relación bilateral con Estados Unidos, tanto para España como para la Unión Europea.

"Es nuestra relación comercial más importante, más fuerte, y creemos que potenciarla pasa por reducir las barreras, no por incrementarlas", ha enfatizado.

El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer la imposición de aranceles de entre el 10% y el 12,5% a más de 60 países, entre ellos España y el resto de miembros de la Unión Europea, por no haber tomado suficientes medidas para controlar las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

En este sentido, Cuerpo ha recordado que la Unión Europea y Estados Unidos llegaron a un acuerdo el pasado mes de agosto en materia arancelaria, por lo que ha subrayado la importancia de cumplir con el mismo para dar "predecibilidad y estabilidad a las empresas".

"La Unión Europea ya ha dado todos los pasos necesarios para cumplir con su parte y esto es lo que esperamos también por parte de Estados Unidos", ha recalcado.

En cualquier caso, Cuerpo ha lanzado también un mensaje de prudencia, porque existen todavía investigaciones abiertas por parte de las entidades estadounidenses en torno a la legalidad de los aranceles de la Administración Trump.

"Volver a esa señal de estabilidad y predecibilidad que tenemos que darle a las entidades ambos lados del Atlántico, en cuanto a asegurar que se vaya a cumplir el acuerdo al que se llegó en el pasado mes de agosto, tal y como cerraron las autoridades de ambos lados del Atlántico", ha concluido.

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