Sánchez evita confrontar con Milei: "El insulto no forma parte de mi manera de hacer política"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a la XXX Cumbre Iberoamericana - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al presidente de Argentina, Javier Milei, que haya hecho el esfuerzo de asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid pero ha querido dejar claro, después de que este haya comparado el socialismo con el fascismo, que "el insulto" no forma parte de su manera de entender la política.

En la rueda de prensa al término de la cumbre, Sánchez no ha querido aclarar si ha tenido ocasión de intercambiar alguna palabra con el mandatario argentino, más allá del frío saludo que han protagonizado a primera hora antes del arranque del plenario, y tampoco ha querido entrar a valorar sus palabras.

"Los presidentes estamos para unir, particularmente cuando estamos en cumbres multilaterales, no para confrontar entre Estados, entre gobiernos, sino para unir", ha remarcado el presidente del Gobierno. "Ese es mi ánimo", ha dicho, y "lo que creo que ha sucedido también en esta cumbre".

"El insulto no forma parte de mi forma de entender ni de hacer política", ha asegurado Sánchez, que ha asegurado que cree "el respeto, aún teniendo ideas diferentes", tanto a la verdad como "en la forma de hacer política" es "primordial".

MINIMIZA LAS AUSENCIAS

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha querido minimizar la importancia de las ausencias en esta cumbre, a la que no han asistido sus principales aliados en la región, la mexicana Claudia Sheinbaum y el brasileño Luiz Inacio 'Lula' da Silva. En concreto, diez de los 22 países han estado representados a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, tres por sus vicepresidentes y el resto por sus cancilleres.

"Agradezco a todos los jefes de Estado y de Gobierno su participación y su asistencia a la cumbre y por supuesto, también al presidente de la República Argentina, faltaría más", ha remarcado el presidente, incidiendo en que "es un esfuerzo el de venir a España y el de participar en la cumbre iberoamericana".

Al poner el foco en las ausencias, ha lamentado el presidente, "de alguna manera reduce la importancia y el esfuerzo que se hace por parte de los líderes de los países que sí han acudido", subrayando que "todos los países han estado representados".

Por ello, ha agradecido "de corazón" a quienes sí lo han hecho. "Sé que todos tenemos agendas muy difíciles, muy intensas, que la política doméstica, al final, es la principal tarea que tiene todo Gobierno", ha admitido.

Y en cuanto a los que no han podido venir, ha asegurado que "su compromiso con el sistema de cumbres y con la Comunidad Iberoamericana es firme, es total, es absoluto".

LA CUMBRE, UN ÉXITO

Por último ha considerado que la cumbre ha sido un "éxito" y que España ha estado "a la altura", como suele ocurrir con este tipo de eventos internacionales.

"El gran éxito de esta cumbre", ha dicho el presidente del Gobierno, han sido los "acuerdos y avances concretos en beneficio de la mayoría social de nuestros países" que se han adoptado, como la Alianza Iberoamericana de la Inteligencia Artificial o la Red Iberoamericana de Reducción de Desastres y Protección Civil.

Asimismo, ha puesto de relieve que "por encima de las diferencias ideológicas" que existen, "porque somos una comunidad diversa" y las diferencias son "legítimas", "a nuestra comunidad le mueve la voluntad de construir un mundo mejor, en la paz, el respeto al Derecho Internacional como guía y como bandera".