Cumbre UE.- AMP.- Von der Leyen comunica a los líderes que la firma del acuerdo con Mercosur se pospone a enero

Archivo - HANDOUT - 17 July 2023, Belgium, Brussels: European Commission President Ursula von der Leyen (R) shakes hands with Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (L) ahead of their meeting. Photo: Dati Bendo/European Commission/dpa - ATTENTION: - Dati Bendo/European Commission/D / Dpa - Archivo

BRUSELAS 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas que la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur finalmente no se firmará este sábado, sino que ha sido aplazado al próximo enero, en una fecha aún por determinar.

Así se lo ha trasladado durante la cena que los líderes han dedicado a la geoeconomía y competitividad de la UE, según han informado fuentes europeas a Europa Press, en el curso de un Consejo Europeo que no llevaba este acuerdo en la agenda, pero que las presiones de Francia e Italia para retrasarlo han obligado a abordar.

Otras fuentes comunitarias precisan que a falta de una fecha concreta, la voluntad de los europeos es que la firma tenga lugar "cuanto antes", a "comienzos" del mes de enero.

Los países de Mercosur y la Comisión Europea, que habla por voz de los 27 en materia comercial, contaban con firmar el acuerdo el próximo sábado, 20 de diciembre, en los márgenes de una cumbre en Foz de Iguazú, días después de que se cumpla un año desde que se anunciara en Montevideo el fin de las negociaciones.

Sin embargo, para que esta firma fuera posible y permitir así su entrada en vigor provisional a la espera de que se cumpliera el proceso de ratificación completo, Von der Leyen necesitaba un mandato de los Veintisiete que fuera adoptado por una mayoría cualificada de los Estados miembro.

El aviso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que el acuerdo en su estado actual sigue sin ser aceptable para su país complicaba la luz verde del mandato, pero seguía sin sumar la minoría de bloqueo necesaria para frenarlo pese a las reservas de otros socios como Polonia, Hungría, Austria y Bélgica.

Finalmente, ha sido la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien este mismo jueves ha avisado de que veía prematuro firmar el pacto, pero estaba dispuesta a hacerlo más adelante, cuando se respondiera a las reclamaciones de los agricultores, lo que ha decantado la balanza y frustrado la firma del sábado.

De hecho, Lula y Meloni han mantenido una llamada telefónica este mismo jueves para constatar que no se daban las condiciones para mantener la ceremonia prevista en Iguazú, pero no cerrar la puerta a la adopción del pacto comercial el próximo mes.

Entre las claves para contar con el apoyo de Roma están las salvaguardas acordadas esta misma semana entre el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo, que entre otras cosas prevé la vigilancia de los mercados y medidas para suspender la importación de productos sensibles si se constatan fuertes distorsiones para los europeos.

Estas medidas, sin embargo, están aún pendientes de su adopción definitiva por parte de los colegisladores europeos y no podrán estar en vigor antes del mes de enero. Un calendario que también apuntó Macron a su llegada a la cumbre en Bruselas, al pedir esperar hasta ver que las medidas se materializan y que se desarrollan otras iniciativas anunciadas por Bruselas, pero aún por concretar, como el refuerzo de los controles en las aduanas.