Cumbre UE.- La conferencia de paz para Oriente Próximo fue propuesta en Egipto y cuenta con "gran consenso" en la UE

BRUSELAS, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conferencia internacional de paz que quiere promover la Unión Europea para relanzar el proceso de paz entre Israel y Palestina para la solución de dos Estados fue propuesta en Egipto durante la cumbre de El Cairo y cuenta con "gran consenso" en la Unión Europea.

Así lo ha señalado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha confirmado que hubo un "gran consenso" entre los dirigentes comunitarios durante la cumbre europea para trabajar "activamente" para hacer posible "muy pronto" una conferencia de paz internacional liderada por la UE.

"El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, propuso mantener una conferencia en seis meses. Fue puesto sobre la mesa por él y significa que tenemos que estar en contacto con todos los actores de la región y no solo para coordinar los esfuerzos", ha señalado en rueda de prensa tras la primera jornada del Consejo Europeo, si bien fuentes europeas explican que el formato que busca ahora la UE, y ha planteado Pedro Sánchez, aspira a ser más inclusivo que el de Egipto y lograr sentar a Israel y Palestina en la misma mesa para relanzar el proceso de paz.

El ex primer ministro belga ha subrayado la necesidad de que la UE "juegue un papel fuerte y positivo" y considera que organizar "muy pronto" una conferencia de paz es la forma de "sostener la paz y la estabilidad en la región".

Michel ha defendido que la UE mantenga una ambigüedad sobre el formato para abrir el abanico de actores que participen en la cumbre y empujar la iniciativa. "No queremos ser precisos porque queremos tener contacto con las partes", ha explicado.

"Esperamos que en semanas y meses tengamos progreso y para eso tenemos que discutir los detalles con todos los posibles socios para hacer que suceda y sea exitosa. Si queremos lanzar el proceso de paz no podemos anticipar el formato", ha indicado, si bien ha dejado claro que Hamás no se sentaría en la mesa y no tendría un papel en la conferencia.

Sánchez ha llegado a la cumbre con la propuesta de una conferencia de paz "en seis meses" para impulsar el reconocimiento de Palestina, y desde la delegación española han señalado como un éxito diplomático de España la inclusión de esta demanda en las conclusiones de la cumbre. La declaración de los líderes de los Veintisiete pone el énfasis en reavivar el proceso político para la solución de dos Estados y agradece las iniciativas diplomáticas en este sentido, señalando su apoyo a organizar una "conferencia de paz internacional pronto".

España resalta la necesidad de que Europa se implique en una conferencia de paz que aporte perspectiva política a la crisis en Oriente Próximo y avance en el reconocimiento del Estado de Palestina.