Costa Rica reclama de manera urgente más "mano dura" para combatir el crimen organizado en Iberoamérica

El Rey Felipe VI y la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante un encuentro, en el Palacio Real de Madrid, a 3 de noviembre, en Madrid (España). El encuentro tiene lugar con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes - Carlos Luján - Europa Press

Honduras advierte de los desafíos que plantea el cambio climático en la región

Guatemala reclama escuchar las "legítimas reivindicaciones" de los jóvenes

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, ha reclamado de manera urgente una respuesta "coordinada, inteligente y firme" en la región para hacer frente al crimen organizado y al narcoterrorismo transnacional, que combine "mano dura", con inversión en tecnología y en el desarrollo y la educación de los jóvenes.

"El narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional carcomen nuestras instituciones, compran favores, corrompen, ocultan territorios y le roban el presente y el futuro a nuestras juventudes", ha alertado este jueves durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid.

Fernández ha equiparado las redes del crimen organizado internacional a las más "exitosas empresas" multinacionales. "Cuando los delincuentes toman el control del territorio nacional y los ciudadanos viven encerrados, estamos sin duda ante una amenaza a la soberanía y al Estado mismo", ha puesto de relieve.

Ante estas nuevas dinámicas, la líder costarricense ha incidido en que los países de la región tienen la obligación de "redoblar esfuerzos" para "rescatar a la población perdida" y ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes, pero también de "robustecer la seguridad nacional", con "operativos aéreos, marítimos y terrestres eficientes, y aplicar toda la mano dura que sea posible".

Así, ha colocado como "prioridad número uno" esa "mano dura" contra el crimen organizado y ha puesto en valor los resultados alcanzados hasta el momento gracias al uso de tecnología y a la cooperación con Estados Unidos y Europa.

"Emprendí una lucha decidida con acciones firmes, como leyes más duras, cárceles que impidan la comunicación entre las mafias, cero tolerancia a la minería ilegal (...), mejores condiciones de trabajo y salarios justos para nuestros policías, deportación de los cacos más peligrosos", ha enumerado.

MULTILATERALISMO Y APOYO A GRYNSPAN

La presidenta costarricense ha aprovechado su intervención también para reclamar el respaldo regional a la candidatura de su compatriota Rebeca Grynspan a la Secretaría General de Naciones Unidas para que América Latina y el Caribe asuman un rol protagonista en el panorama internacional.

"No puedo dejar de levantar mi voz para hacer votos a favor de la señora Rebeca Grynspan, una mujer costarricense candidata a presidir la Organización de las Naciones Unidas, una oportunidad para que América Latina y el Caribe contribuyan desde la más alta responsabilidad a recuperar la confianza en el multilateralismo", ha proyectado Fernández.

En ese sentido ha apostado por un multilateralismo basado en la cooperación y el diálogo, así como por normas globales. "Iberoamérica sigue siendo un espacio donde la democracia, donde los Derechos Humanos y donde el Derecho Internacional deben seguir siendo nuestros puntos de encuentro", ha dicho.

HONDURAS ALERTA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por su parte, el presidente hondureño, Nasry Asfura, ha puesto de relieve los grandes desafíos que enfrente la región por el cambio climático, en especial Centroamérica, por lo que ha pedido una justa financiación internacional. "Detrás de cada sequía hay una familia, hay alguien que sufre", ha apuntado.

Asfura ha advertido de que Honduras, debido a su posición geográfica, viene sufriendo el impacto constante de huracanes, sequías extremas e inundaciones que dañan gravemente el PIB y ponen en riesgo la vida de sus ciudadanos.

El otro eje de su intervención ha girado alrededor de la economía y del papel prioritario que el sector privado pude desempeñar para la prosperidad y el desarrollo de las sociedades, ya que por sí solo "un gobierno es incapaz de poder dar trabajo a toda una nación".

"Sin el sector privado, no hay manera de sacar adelante un país (...) Solo el sector privado es el único que puede potenciar la oportunidad de empleo, de cambio, y de prosperidad", ha incidido Asfura.

GUATEMALA PONE EL FOCO EN ESCUCHAR A LOS JÓVENES

Por otro lado, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha instado a la clase política de la región a escuchar las reclamaciones de los jóvenes de sus respectivos países y ofrecerles "soluciones concretas y oportunidades reales" con el fin de asegurar sociedades más justas y gobiernos más democráticos.

"Esa responsabilidad pasa por (...) el bien común. Y este objetivo comienza por escuchar y por incorporar a los espacios donde decidimos a quienes hoy se hacen oír desde las calles y plazas", ha dicho Arévalo, quien ha remarcado que estas "aspiraciones legítimas" son las mismas que las de los foros internacionales.

"Legitimidad, resultados, y capacidad de escucha", ha apuntado el jefe de Estado guatemalteco, quien ha remarcado que su país, cuando se cumple tres décadas de la firma de los acuerdos de paz, conoce "el valor del diálogo para acercar posiciones que parecen irreconciliables y construir consensos que parecen imposibles".