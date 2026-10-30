Milei volverá a viajar a España para la Cumbre Iberoamericana dos semanas después de su última visita

October 21, 2026, Madrid, Spain: Javier Milei, President of the Argentine Republic attends an informative breakfast organized by Nueva Economía Fórum in Real Casino in Madrid - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, participará la próxima semana en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, apenas unas semanas después de su última visita a la capital española, marcada por sus duras descalificaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder argentino regresará a España, según ha confirmado la Casa Rosada a la cadena de televisión argentina TN, aunque por el momento se desconoce el resto de su agenda para dicho viaje.

El desplazamiento se producirá tras un viaje de perfil político a Madrid el pasado 20 de octubre durante el cual tildó a Sánchez de "impresentable dictador", "corrupto" y "ladrón", y volvió a evitar reunirse con el presidente español en su séptima visita al país sin mantener un encuentro bilateral.

Durante su intervención en un foro público en Madrid, Milei llamó a "sacar a los socialistas a patadas" y respaldó explícitamente a sus aliados políticos en España, el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

LULA NO ACUDIRÁ POR PROBLEMAS DE AGENDA

En la cita multilateral tampoco estará el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, después de que fuentes de la Presidencia brasileña hayan confirmado a Europa Press que no asistirá a la cumbre por motivos de agenda. En Madrid estará presente el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.

Entre las ausencias estará la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, además del de Panamá, José Raúl Mulino, o el de Nicaragua, Daniel Ortega, con la asistencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, todavía en el aire.

El ambiente diplomático entre Buenos Aires y Brasilia atraviesa un punto de fricción tras la fuga de Brasil del excandidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quien utilizó Argentina como escala en su huida hacia Estados Unidos.

La Dirección Nacional de Migraciones argentina confirmó que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron a territorio argentino por la provincia de Misiones a través del paso fronterizo de Puerto Iguazú a última hora del martes y abordaron poco después un vuelo privado con destino a Ecuador, previo a su llegada a suelo estadounidense.

Mientras la Justicia argentina investiga el operativo por una denuncia sobre presunta colaboración de funcionarios, el Gobierno de Milei sostiene que el dirigente de derecha ingresó y salió del país de forma regular al no pesar sobre él ninguna alerta o restricción de Interpol.