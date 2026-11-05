Bolivia reivindica un pragmatismo iberoamericano para los superar los desafíos: "No necesitamos pensar igual"

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, en la Plaza de Toros de las Ventas, a 4 de noviembre de 2026. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha reivindicado este jueves la obligación que tiene los líderes iberoamericanos de actuar de manera conjunta para resolver los problemas de la región, dejando de lado las diferencias ideológicas. "Nuestros pueblos no necesitan pensar igual", ha dicho.

"Este es un momento histórico y nuestra América, creo, cuenta con esos recursos y con un patrimonio extraordinario para poder colaborar al conjunto de Iberoamérica y poder generar un mejor futuro", ha expresado el presidente boliviano durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid.

"Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Para nosotros la ideología no da de comer, lo que da de comer es el sentido común y el bien común de nuestras naciones", ha dicho Paz, quien ha propuesto la creación de un Centro Iberoamericano de Pensamiento Estratégico y de Seguridad para articular una respuesta conjunta de la región al crimen organizado, el narcotráfico y el narcoterrorismo.

Paz también ha subrayado la necesidad de que los lazos históricos y la identidad mestiza compartida entre Europa e Iberoamérica se traduzcan en "resultados concretos" y no en meras declaraciones formales, cuestionando las barreras actuales para los visados de estudiantes y las trabas comerciales.

"Tenemos una herencia hispánica que forma parte de nosotros (...) Esa diversidad es nuestra fortaleza y es parte de la fortaleza que construye Iberoamérica", ha señalado, reivindicando también un papel para la región en materia de desarrollo. "No queremos ser solamente mercados ni solo consumidores de tecnología", ha dicho.

"Esa es la tarea, transformar nuestra riqueza en conocimiento, el conocimiento en producción y la producción en oportunidades para nuestros pueblos", ha apuntado Paz, quien ha subrayado la necesidad regional de superar una "derrota tecnológica" histórica con respecto a Europa para dar oportunidades a los más jóvenes.

"Son ellos quienes van a vivir con las consecuencias de lo que nosotros decidamos o dejamos de hacer (...) La patria tiene que ser también una promesa de futuro. Un lugar donde un joven pueda estudiar, trabajar, emprender, enamorarse, formar una familia, equivocarse, volver a empezar y sentir que su esfuerzo tiene sentido, ha señalado.

Paz ha equiparado la urgencia del combate contra la delincuencia transnacional con la lucha contra el cambio climático, reclamando recursos humanos y económicos para blindar las fronteras y las instituciones del continente.