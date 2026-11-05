Brasil pide multilateralismo y rechaza la "arrogante" injerencia de potencias extranjeras en Iberoamérica

Archivo - El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, durante una entrevista para Europa Press. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha hecho una nueva defensa del multilateralismo como forma de proceder más allá de sus fronteras y ha rechazado las "arrogancias unilaterales" de aquellas potencias extranjeras que pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de la región.

"Brasil seguirá defendiendo con firmeza que el orden mundial del siglo XXI se basa en las virtudes del equilibrio de poder y el multilateralismo, y no en acciones hegemónicas obsoletas ni en esferas de influencia", ha enfatizado el ministro durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid.

Vieira ha recordado las palabras del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la última Asamblea General de Naciones Unidas, desde donde remarcó que su país no sería "el patio trasero de nadie" y eso mismo lo que defienden para el resto de "espacios latinoamericanos e iberoamericanos".

"Cuanto mayor sea nuestra cohesión ante los desafíos del mundo, mayor será nuestra autonomía e influencia, mayor será nuestra capacidad para mantener relaciones pluralistas que trasciendan cuadrantes y hemisferios", ha afirmado.

"Estamos llamados a elegir entre multilateralismo o unilateralismo, democracia o extremismo, soberanía o subordinación", ha citado a Lula el ministro, quien ha señalado que ya "ha pasado el tiempo de la arrogancia unilateral" y "la diplomacia de la fuerza", que incluye embargos y sanciones que afectan a los más vulnerables.

LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Vieira también ha puesto el foco en la urgencia de combatir la desinformación en los medios y en las redes sociales, puesto que representa "graves riesgos" para la estabilidad institucional, política y económica. "Todo lo que se considera delito en la vida real también debería considerarse delito en internet", ha apuntado.

"Debemos resistir los intentos de transformar la era de la información en una era de mentiras y desinformación", ha ahondado el ministro, instando también a la región a trabajar de manera conjunta contra el cambio climático, pero también para sacar adelante los objetivos de la Agenda 2030 y de la transición energética.

"La Cumbre Iberoamericana debe ser un espacio que refleje los valores del multilateralismo, la democracia, los Derechos Humanos y la soberanía", ha concluido.