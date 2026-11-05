CumbreIb.- Colombia pide abandonar discursos "trasnochados" y ofrecer una señal de confianza a los jóvenes

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, en la Plaza de Toros de las Ventas, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, ha pedido este jueves en el seno de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid que la región abandone discursos "trasnochados" y ofrezca una señal de confianza y futuro a los jóvenes en estos países.

"Iberoamérica significa futuro y esperanza, pero para poder llegar allá necesita actuar abandonar ideas y discursos trasnochados que nos hunden en el pasado", ha asegurado en su intervención en el plenario de la cumbre, para, a renglón seguido señalar que hay que reconocer el trabajo y el mérito "del que estudia, del que genera empleo, del que hace la tarea y del que es responsable".

Restrepo ha reconocido que las democracias enfrentan desafíos "de legitimidad y confianza", en particular entre los jóvenes que afrontan incertidumbres sobre su futuro. "La pregunta que tenemos que hacernos hoy como Iberoamérica es cómo vamos a responder a esos desafíos. A los sueños frustrados de los más jóvenes en nuestras naciones", ha recalcado.

De esta forma, ha valorado iniciativas como la Cumbre Iberoamericana, de la que ha destacado su "particular identidad histórica y cultural", pero ha pedido un multilateralismo "cercano a las necesidades" y "alejado" de un tono "discursivo y poco efectivo".

LUCHA CONTRA LOS GRUPOS CRIMINALES

Por otra parte, el vicepresidente ha sacado pecho de la política de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Colombia, una agenda que, según ha subrayado, encarna el propio presidente, Abelardo de la Espriella.

"Este es un trabajo que por ejemplo en Colombia lo está ejerciendo directa y personalmente el presidente. Luchar contra los grupos criminales día y noche y asumiendo él personalmente el desafío", ha valorado.

En este sentido, ha recalcado los logros del nuevo Ejecutivo colombiano con 32.000 incautaciones de droga en solo 90 días, así como la captura o eliminación de 35 cabecillas y más de 150 extradiciones firmadas.

"Los resultados son convincentes, homicidios, secuestros, terrorismo, extorsión y masacre todos ellos en solo 90 días han caído entre un 40% y un 80%", ha afirmado, contraponiendo estos resultados a "lo que sucedía" en el Gobierno de Gustavo Petro.