Costa Rica reclama de manera urgente más "mano dura" para combatir el crimen organizado en Iberoamérica

El Rey Felipe VI y la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, ha reclamado de manera urgente una respuesta "coordinada, inteligente y firme" en la región para hacer frente al crimen organizado y al narcoterrorismo transnacional, que combine "mano dura", con inversión en tecnología y en el desarrollo y la educación de los jóvenes.

"El narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional carcomen nuestras instituciones, compran favores, corrompen, ocultan territorios y le roban el presente y el futuro a nuestras juventudes", ha alertado este jueves durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid.

Fernández ha equiparado las redes del crimen organizado internacional a las más "exitosas empresas" multinacionales. "Cuando los delincuentes toman el control del territorio nacional y los ciudadanos viven encerrados, estamos sin duda ante una amenaza a la soberanía y al Estado mismo", ha puesto de relieve.

Ante estas nuevas dinámicas, la líder costarricense ha incidido en que los países de la región tienen la obligación de "redoblar esfuerzos" para "rescatar a la población perdida" y ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes, pero también de "robustecer la seguridad nacional", con "operativos aéreos, marítimos y terrestres eficientes, y aplicar toda la mano dura que sea posible".

Así, ha colocado como "prioridad número uno" esa "mano dura" contra el crimen organizado y ha puesto en valor los resultados alcanzados hasta el momento gracias al uso de tecnología y a la cooperación con Estados Unidos y Europa.

"Emprendí una lucha decidida con acciones firmes, como leyes más duras, cárceles que impidan la comunicación entre las mafias, cero tolerancia a la minería ilegal (...), mejores condiciones de trabajo y salarios justos para nuestros policías, deportación de los cacos más peligrosos", ha enumerado.

MULTILATERALISMO Y APOYO A GRYNSPAN

La presidenta costarricense ha aprovechado su intervención también para reclamar el respaldo regional a la candidatura de su compatriota Rebeca Grynspan a la Secretaría General de Naciones Unidas para que América Latina y el Caribe asuman un rol protagonista en el panorama internacional.

"No puedo dejar de levantar mi voz para hacer votos a favor de la señora Rebeca Grynspan, una mujer costarricense candidata a presidir la Organización de las Naciones Unidas, una oportunidad para que América Latina y el Caribe contribuyan desde la más alta responsabilidad a recuperar la confianza en el multilateralismo", ha proyectado Fernández.

En ese sentido ha apostado por un multilateralismo basado en la cooperación y el diálogo, así como por normas globales. "Iberoamérica sigue siendo un espacio donde la democracia, donde los Derechos Humanos y donde el Derecho Internacional deben seguir siendo nuestros puntos de encuentro", ha dicho.