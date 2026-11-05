Ecuador sitúa el multilateralismo como la "única solución" a los retos de la región pese a las discrepancias

El ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Roberto Kury. - CANCILLERÍA DE ECUADOR

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Roberto Kury, ha restado importancia a las discrepancias que han quedado reflejadas en la declaración final de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid y ha resaltado que continúan siendo "espacios muy importantes para coordinar y trabajar en conjunto".

Kury ha señalado que cada país tiene sus propios puntos de vista, "pero eso no significa que no haya unidad en este tipo de cumbres", después de que algunos, entre ellos Argentina, se desmarcaran de ciertos aspectos de la declaración final, como los relativos a la injerencia política extranjera en la región.

"Todos estamos aquí porque coincidimos que hay que coordinar, hay que estar más unidos y consideramos que el multilateralismo es la única solución para los problemas que existen actualmente", ha declarado el ministro ecuatoriano para Europa Press, a su paso por la XXX Cumbre Iberoamericana en la capital de España.

El ministro también ha restado importancia a las ausencias de algunos jefes de Estado, como es el caso del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, atribuyéndolas a "cosas externas" de carácter coyuntural, y ha subrayado que la efectividad de estos foros pasa por continuar y dar soporte técnico a lo que se acuerda en ellos.

"Eso no implica que estas cumbres no valgan la pena (...) cada país tiene no solamente puntos de vista distintos, sino también problemáticas distintas", ha explicado el ministro ecuatoriano.

LUCHA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL Y SOBERANÍA

En cuanto con la lucha contra la delincuencia transnacional en América Latina, asunto que han recalcado muchas de las delegaciones durante su intervención, Kury ha rechazado que la cooperación que lleva a cabo Ecuador con países como Estados Unidos vaya a suponer una pérdida de soberanía.

Kury ha explicado que a este tipo de grupos del crimen organizado "hay que combatirlos de una manera transnacional" y "es ahí donde entra la colaboración" con otros muchos países, no solo con Estados Unidos, sino también con España, Italia, Alemania, Emiratos Árabes, o sus vecinos de Colombia y Perú.

"Eso no significa que no exista soberanía (...) Es una cooperación, es una colaboración como existe en otros aspectos. Más bien nosotros agradecemos e invitamos a que muchos se unan a colaborar para trabajar en conjunto y combatir a los grupos de delincuencia organizada", ha señalado.

En ese sentido, ha explicado que el plan de seguridad del Gobierno ecuatoriano no solo cuenta con medidas específicas contra el crimen y la delincuencia, sino que apunta hacia otras áreas de desarrollo, como el comercio, la inversión extranjera, así como generar puestos de trabajo y oportunidades educativas para los jóvenes.