Honduras toma el relevo para albergar la Cumbre Iberoamericana en 2028 y le seguirá Portugal en 2030

El presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, en la Plaza de Toros de las Ventas, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por la CEOE junto al Consejo de - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Honduras ha tomado el relevo de España y acogerá en 2028 la XXI Cumbre Iberoamericana a la que seguirá, tras el visto bueno de los 22 países en la cumbre que se ha celebrado en Madrid, Portugal en 2030.

El Rey Felipe VI ha pasado el testigo de la secretaría pro témpore al presidente de Honduras, Nasry Asfura, cuyo país no había albergado hasta la fecha ninguna cumbre desde que nació la Comunidad Iberoamericana en 1991 en Guadalajara (México).

Cada país que asume esta responsabilidad, le ha dicho el monarca al presidente hondureño, "imprime un sello propio a las cumbres", "en un proceso que se enriquece con la diversidad de nuestras sociedades y con las ideas y prioridades que cada uno aporta".

"Estamos expectantes por conocer la orientación que Honduras dará a su primera presidencia y las iniciativas con las que contribuirá a nuestra agenda común", ha asegurado, mostrándose convencido de que el país centroamericano "sabrá combinar la continuidad de los trabajos ya emprendidos con nuevas propuestas que reflejen las prioridades y aspiraciones de todos los iberoamericanos".

España, ha garantizado Felipe VI, "acompañará a Honduras en el ejercicio de la secretario pro témpore y en la preparación de la XXI Cumbre" al entregarle el testigo. "Lo haremos con el convencimiento de que la continuidad de nuestra cooperación debe ir de la mano de la capacidad de renovarla".

Por su parte, el presidente hondureño ha dicho que su país lo hará "de la mejor manera posible" y tratará de imprimir a la próxima cita no solo el sello de Honduras, "sino de Centroamérica". "Un sello que nos va a dar una oportunidad para poder unirnos, hermanarnos y ver un futuro fuerte de Iberoamérica, para que seamos tomados en cuenta con mayor fuerza y que el mundo nos mire distinto", ha añadido.

Por otra parte, los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana han acordado que Portugal sea el país que acoja la siguiente cumbre en 2030, después de que el primer ministro, Luis Montenegro, haya oficializado su propuesta ante el plenario.

PORTUGAL, EL SIGUIENTE ANFITRIÓN

Al término del mismo, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha pedido a los presidentes, vicepresidentes y cancilleres presentes que dijeran si estaban de acuerdo con la propuesta lusa, que han aceptado por asentimiento a continuación, tras preguntarles el Rey, que ha ejercido de moderador durante el debate.

Según ha indicado Allamand, Portugal ya expresó su deseo de albergar la cumbre de 2030 durante el desayuno de cancilleres del pasado septiembre en Nueva York y desde entonces todos los países le habían trasladado "total beneplácito" con la propuesta.

Durante su intervención, Montenegro ha asegurado que Portugal está "empeñado y comprometido" en seguir contribuyendo a "construir una comunidad más fuerte, más dinámica y con mejores resultados".

El primer ministro luso ha defendido que las decisiones que se adoptan en la cumbre "tienen que tener un lado práctico" y concentrarse "en lo concreto, lo que marca la diferencia realmente" y que fue, ha dicho, lo que justificó "la creación de esta comunidad".

Una comunidad, ha añadido, "de diálogo político, una comunidad de concertación pero también una comunidad con resultados concretos, palpables, que puedan ser vividos por nuestras poblaciones, desde la movilidad académica al dominio de la Inteligencia Artificial".