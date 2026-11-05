Líderes iberoamericanos rechazan la "coerción" en la región sin el apoyo de Argentina y otros tres países

Foto de familia durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los líderes iberoamericanos han afirmado este jueves su rechazo a la "coerción" y las violaciones a la Carta de Naciones Unidas en la región, en una declaración final sin el apoyo de Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay que no han suscrito este punto.

El texto de conclusiones al término de la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid ha salido adelante pese a que varios países se han desvinculado de algunos de los puntos, en concreto los relativos a la injerencia política en la región, a los acuerdos alcanzados y al lenguaje relativo a la igualdad de género.

"Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo", reza la declaración pactada por los líderes iberoamericanos sin el apoyo de Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay.

Asimismo, Argentina se ha desvinculado de los principales acuerdos alcanzados en el seno de la Cumbre Iberoamericana como son la creación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica y la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos.

Paraguay también se ha desentendido del acuerdo sobre Inteligencia Artificial mientras que se ha unido al escepticismo sobre el lenguaje sobre igualdad de género, incidiendo en que lo interpreta según su Constitución Nacional.

ACUERDOS SUSCRITOS

En el marco de la cita de Madrid, los líderes iberoamericanos han suscrito varios acuerdos sobre iniciativas de cooperación regional, caso de la estrategia para fomentar el intercambio en materia de educación, cultura, conocimiento e innovación.

Todo con la idea de promover la igualdad, la cohesión y el desarrollo social, avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental y fortalecer la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho e impulsar la transformación productiva para el desarrollo sostenible, según recoge la propia declaración.

Además los 22 países han adoptado la creación de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, con la que la región elevará las capacidades de prevención, mitigación, anticipación y respuesta ante desastres, incluyendo la puesta en marcha de un Sistema de Alerta Temprana Multiamenaza y un Mecanismo Regional de Cooperación para la Respuesta ante Emergencias.

Igualmente, los países, sin el apoyo de Argentina, acuerdan impulsar la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, de adhesión voluntaria y que pretende ser un instrumento de cooperación de aplicación gradual y complementario en esta materia.

De la cumbre sale adelante la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, con la que se buscará mejorar el acceso a instituciones de educación superior, establecer mecanismos de educación continua y el intercambio temporal de estudios universitarios.

También que se facilite el traslado de expedientes, las dobles titulaciones y los posgrados entre instituciones de educación superior entre países iberoamericanos "bajo los principios de reciprocidad, progresividad, flexibilidad, transparencia y respeto a la diversidad de los sistemas nacionales de educación de la región".

Otro de los resultados tangibles de la cita iberoamericana es la adopción de la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos que se reconoce como "instrumento orientador de adscripción libre y voluntaria, para la construcción y el fortalecimiento de sistemas y políticas de cuidados y apoyos integrales, inclusivos y sostenibles".