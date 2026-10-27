Secretario de SEGIB pide un alianza entre Europa y Latinoamérica para la reconfiguración del orden mundial

El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha apostado este martes por que Europa y Latinoamérica forjen una alianza para jugar un papel de cara a la reconfiguración del orden mundial, tras incidir en que son dos regiones que deben usar su influencia de forma conjunta ante el cuestionamiento del orden internacional y el choque entre Estados Unidos y China.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press de cara a la cumbre Iberoamericana, el representante de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha pedido que la región tenga un "rol" en la reconfiguración del orden mundial y de las estructuras internacionales, a la luz del peso de Latinoamérica en instituciones como Naciones Unidas.

"Si queremos tener voz en la reconfiguración del orden mundial, la alianza estratégica entre Europa y Latinoamérica es más importante que nunca", ha señalado, recordando que ambas regiones cuentan con un tercio del total de los votos de Naciones Unidas. Asimismo, ve clave acercar posturas ante el pulso entre Estados Unidos y China que se traslada a los consensos más básicos como la elección de secretario general de la ONU, después de que la sucesión de António Guterres esté paralizada.

Aparte de un diseño caduco, Allamand ha apuntado a los bloqueos y a los ataques ideológicos al orden multilateral, para incidir en que abiertamente Estados Unidos se está separando de un orden que protegía desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial y ahora aboga directamente por que el orden se organice "a partir de los intereses individuales de los países". "Es un antes y un después", ha reconocido.

El exministro de Exteriores chileno ha admitido así el problema que supone que Washington se aparte de una lógica en la que se protegían los intereses colectivos, asumiendo que era bueno para los intereses nacionales y ha avisado de que el "derrotero obvio" es la creación de "zonas de influencia", por la que potencias ejercen "dominación" política, militar y cultural sobre una serie de países en esas áreas.

Frente a esto, ha avisado que la comunidad iberoamericana es una "zona de convergencia" y ha puesto de ejemplo la importancia del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, punto en el que ha valorado el papel jugado por España o Portugal para que el pacto se esté aplicando de forma provisional.

PROTESTAS EN EUROPA

Preguntado por la situación en Europa y la expansión de las protestas sociales, que en países como Francia, España o Italia han derivado en altercados violentos, Allamand ha ironizado con que en un momento clave para redefinir el escenario mundial en Europa proliferen movimientos euroescépticos.

"No se entiende", ha admitido, tras señalar que "en vez de jugar un rol" los europeos "combaten" consigo mismos. "Cuando debería haber fuerzas proeuropeas, ahora hay fuerzas euroescépticas", ha ahondado, haciendo referencia al auge de estas posiciones en Alemania, Francia o Italia, además de en el Parlamento Europeo, avisando de que supone un cuestionamiento del propio proyecto europeo.

Respecto a las "revueltas" vividas en algunas ciudades europeas, Allamand ha admitido que es una crisis "aún más incomprensible", incidiendo en que desde Latinoamérica se sigue viendo a Europa como un "modelo" por su sociedad "democrática, educada, culta y respetuosa", además de mantener una renta por cápita que cuatro o cinco veces mayor que las de Iberoamérica.