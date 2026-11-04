Zelenski viaja a Madrid para reunirse con Sánchez y otros mandatarios iberoamericanos aprovechando la cumbre

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aprovechará para mantener un encuentro con varios mandatarios iberoamericanos presentes en la capital con motivo de la Cumbre Iberoamericana, según han informado fuentes gubernamentales.

Sánchez recibirá a Zelenski a última hora de la tarde en Moncloa, en la que será su quinta visita a España desde que se produjo la invasión rusa de su país en febrero de 2022. "El objetivo de ese encuentro es reafirmar el respaldo de España a Ucrania, como ha venido haciendo desde el inicio de la guerra", han explicado las fuentes.

Además, las fuentes han precisado que una vez concluya la Cumbre Iberoamericana, a primera hora de la tarde, el presidente ucraniano se reunirá con varios de los mandatarios asistentes "para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales".

Por el momento, no está claro con qué presidentes iberoamericanos se reunirá Zelenski. En Madrid estarán los líderes de Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, además del presidente y el primer ministro de Portugal. En los márgenes de la cita internacional podrá reunirse también con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que participan en la cumbre.