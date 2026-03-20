CUNEF Universidad inaugura su nuevo Campus Almansa en Madrid

Acto institucional de inauguración del nuevo Campus Almansa de CUNEF Universidad. - CUNEF UNIVERSIDAD

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

CUNEF Universidad ha celebrado el acto institucional de inauguración de su nuevo Campus Almansa, un entorno de cerca de 17.841 m2 diseñado por el arquitecto Kevin Roche.

El nuevo campus consta de cuatro edificios singulares, bien comunicado, con aulas que combinan altos estándares en tecnología y sostenibilidad, y situado en el corazón del distrito universitario de Madrid, según ha informado la institución académica.

El evento, con el que la institución afianza su liderazgo, ha tenido como eje central un diálogo sobre 'La educación y el talento en la sociedad de la inteligencia artificial'.

La jornada ha dado comienzo con unas palabras de bienvenida de la rectora de CUNEF Universidad, Ana I. Fernández, quien ha destacado el objetivo de CUNEF Universidad de "desarrollar un modelo educativo riguroso, innovador y de excelencia, con una alta empleabilidad y que al mismo tiempo permita consolidar una universidad con altos estándares de investigación".

CUNEF Universidad ha destacado su capacidad "para adaptar e incluir en su oferta académica titulaciones que responden a las nuevas demandas del mercado laboral".

La universidad cuenta con grados como Ingeniería Informática, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial o Ingeniería Matemática, así como dobles grados innovadores como ADE y Ciencia de Datos y ADE e Ingeniería Informática.

En total, la institución imparte catorce grados y nueve posgrados, combinando sus áreas tradicionales con las titulaciones en el campo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Esta visión es la que ha destacado la rectora Ana I. Fernández, al afirmar que "la inauguración de este campus no es solo un crecimiento en infraestructuras": "Es la prueba de nuestro compromiso por anticiparnos a las necesidades del futuro y por formar a los profesionales que liderarán el mañana, combinando el rigor analítico con una profunda comprensión del entorno tecnológico y humanístico".

El proyecto universitario de CUNEF ha crecido hasta alcanzar en el actual curso 2025-2026 los 4.900 estudiantes de diversas nacionalidades y un claustro de 295 profesores, de los cuales un 40% tiene doctorado internacional y un 30% son profesores internacionales. Asimismo, ha realizado una inversión en programas de investigación del 27% de la facturación en 2025.

La inauguración del Campus Almansa representa, por tanto, no solo la expansión física de la institución, sino "la consolidación de un modelo educativo de excelencia, que busca preparar a la nueva generación de profesionales con las capacidades transversales que exige la economía actual".