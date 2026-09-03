CUNEF Universidad inicia el curso con una cifra récord de 1.260 nuevos estudiantes

Sesión de bienvenida. - CUNEF UNIVERSIDAD

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

CUNEF Universidad ha iniciado el curso 2026-27 con la incorporación de 1.260 estudiantes de nuevo ingreso, la cifra más alta registrada por la institución en sus más de 50 años de trayectoria, y refuerza su proyección internacional con alumnos de más de 50 nacionalidades, ha informado el centro en un comunicado.

La nueva promoción se distribuye entre los dos centros de la universidad: la Facultad de Empresa, Economía y Derecho, que acoge a estudiantes en 10 titulaciones, y la Escuela Politécnica Superior, que ofrece otras siete titulaciones.

La primera de ellas ha incorporado tres nuevas titulaciones. Se trata del Double Bachelor in Philosophy, Politics & Economics and International Relations, el Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con Diploma Internacional.

Por su parte, la Escuela Politécnica Superior ofrece grados en Ingeniería Informática e Ingeniería Matemática, así como dobles grados en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos y en Economía e Ingeniería Matemática, que este curso se imparte también en inglés.

Asimismo, los estudiantes de grado cuentan con la posibilidad de cursar de forma optativa uno de los 9 'Minor' disponibles, como Robotics, Data Science o International Finance & Banking.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

A partir de este curso académico, CUNEF Universidad amplía su oferta con el grado en Relaciones Internacionales de la University of London (UoL), programa que cuenta con la dirección académica de The London School of Economics and Political Science (LSE) y que se imparte como doble grado junto con las titulaciones en Derecho y en Filosofía, Política y Economía de CUNEF Universidad.

Según ha informado el centro, mediante esta colaboración la universidad se convierte en el primer y único 'Recognised Teaching Centre' de España integrado en la red internacional LSE Global Programmes. Además, el número de estudiantes internacionales de nueva incorporación ha duplicado la cifra del año anterior y representa a más de 50 nacionalidades.

Al mismo tiempo, este año CUNEF Universidad ha sido acreditada por AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) que, según ha señalado, es "uno de los sellos de calidad de mayor prestigio global en el ámbito de la educación superior en Administración y Dirección de Empresas".

La institución ha destacado que esta acreditación impulsa la proyección internacional de CUNEF Universidad, ya que "amplía sus alianzas estratégicas con instituciones de prestigio, refuerza su capacidad de atracción de talento académico y estudiantil, y consolida su participación en redes globales de conocimiento".

De hecho, el 81% de la oferta académica de grado de CUNEF Universidad ya se imparte en inglés y la institución mantiene acuerdos con más de 160 prestigiosas universidades en 35 países.

El centro ha sostenido que esta evolución "representa un avance estratégico para la universidad, que refuerza así su vocación global y su compromiso con la formación de profesionales capaces de desenvolverse en entornos cada vez más internacionalizados".

Además, ha asegurado que la presencia de estudiantes internacionales "enriquece la experiencia académica, fomenta el intercambio de perspectivas y culturas y contribuye a crear un entorno de aprendizaje más diverso, innovador y conectado con la realidad global".

La rectora de CUNEF Universidad, Ana I. Fernández, ha afirmado que la llegada de esta nueva promoción constituye "un motivo de orgullo para toda la comunidad universitaria".

"El crecimiento sostenido de nuestros programas y el extraordinario aumento de estudiantes internacionales reflejan la solidez de nuestro proyecto académico y nuestra capacidad para atraer talento", ha indicado.

Durante el Welcome Day, los nuevos estudiantes han tenido la oportunidad de conocer el campus, los servicios universitarios, a sus profesores y compañeros y los clubes, así como de participar en actividades académicas y de networking que les acompañarán en su etapa universitaria y futuro profesional.

CUNEF Universidad ha concluido que el centro "inicia el curso 2026-2027 reforzando su compromiso con la excelencia académica, la innovación y la internacionalización", pilares que, según ha indicado, son "fundamentales en una institución orientada a formar a los líderes y profesionales que demandará la sociedad del futuro".