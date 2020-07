Cvirus.- Bélgica pide a quien vuelva de Lleida una cuarentena voluntaria y los expertos sugieren desaconsejar el viaje

BRUSELAS, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bélgica ha pedido a los turistas que hayan viajado recientemente a Lleida que se sometan a una cuarentena voluntaria al regresar a territorio belga para evitar propagar el coronavirus en caso de que hayan resultado infectados y que se sometan al test si perciben síntomas de la enfermedad, mientras que los expertos han recomendado al Gobierno que desaconseje los viajes a la región catalana y a otras de riesgo en la UE.

La ministra de Sanidad, Maggie De Block, ya lo sugirió este fin de semana tras conocerse el confinamiento impuesto por la Generalitat en la comarca del Segrià (Lleida) y este lunes la titular de Salud en la región de Valonia, Christie Morreale, ha confirmado que se trata de una de las últimas recomendaciones del Grupo de Gestión de Riesgos.

Este grupo de expertos nombrado por el Gobierno federal para coordinar la desescalada se reunió el domingo a petición de las regiones, que pidieron indicaciones sobre cómo proceder ante la vuelta de ciudadanos que han visitado zonas de riesgo, entre las que sitúan Cataluña.

Además, según la agencia Belga, las recomendaciones del grupo piden también a las autoridades que desaconsejen los viajes a Lleida para evitar nuevos casos importados.

Sanidad considera que no hay base legal para imponer cuarentenas a los viajeros, por lo que las autoridades limitan su llamada a una "fuerte recomendación" para que quien haya estado en la zona recientemente observe catorce días de auto-reclusión para descartar contagios.

De Block apuntó también el fin de semana que además de la cuarentena voluntaria, los viajeros deberían someterse a una prueba de contagio a su vuelta de Lleida, pero los expertos aclaran ahora que no es necesario si la persona no demuestra síntomas sospechosos como fiebre o tos, ya que durante los primeros días de infección el coronavirus no es detectado por el test y podría dar lugar a falsos negativos.

Desde el inicio de la pandemia, Bélgica ha contado 62.016 casos confirmados de coronavirus, con una media de 10,5 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. Los datos mantienen una tendencia a la baja en el número de nuevos positivos, si bien esa tendencia decreciente se ha ralentizado en los últimos días.