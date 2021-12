Un grupo de trabajadores bloquea la vía Panamericana en el sur de Perú en protesta por la vacunación obligatoria

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de trabajadores de empresas de agroexportación han bloqueado este jueves un tramo de la carretera Panamericana a su paso por el departamento de Ica, en el sur de Perú, en protesta por la legislación que les obliga a vacunarse contra el coronavirus para poder acceder a sus puestos de trabajo.

Los manifestantes han levantado improvisadas barricadas colocando grandes bloques de piedra y quemando neumáticos sobre el kilómetro 272, a la altura de lo que se conoce como barrio chino, según las imágenes difundidas por América TV.

Estas protestas que se dan días después de que el Ministerio de Salud dispusiera la obligatoriedad de contar con la pauta completa de vacunación para entrar a espacios públicos cerrados, como centros comerciales y entidades bancarias, así como en lugares de trabajo con más de diez empleados, o donde se manipule alimentos.

"Que no nos obliguen a vacunarnos porque aquí la mayoría de las empresas están pidiendo la segunda dosis para poder ingresar a laborar y acá, como la mayoría de la gente se ha informado de que este virus no existe, no se quieren vacunar", ha justificado uno de los manifestantes, según ha recocido la citada cadena peruana.

"Es la libertad de pensamiento, la Constitución lo dice en el Artículo 2, hay libertad de pensamiento y expresión, y los trabajadores avalan eso. No quieren vacunarse, no se vacunan pues, no les puedes obligar, es algo que va en contra de su derecho,", ha dicho otro de los manifestantes.

A pesar de que esta semana el Gobierno aprobó de manera excepcional dar un plazo de prórroga de treinta días a aquellos trabajadores del sector privado que no disponen todavía de la pauta completa para que se vacunaran, los manifestantes siguen sin dar su brazo a torcer y condicionan levantar los bloqueos a la derogación de esta normativa.