Médicos Sin Fronteras pide a gobiernos rechazar el documento preliminar sobre propiedad intelectual COVID-19

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido a los gobiernos que rechacen el documento preliminar sobre propiedad intelectual de herramientas médicas COVID-19, ya que "no es la exención de propiedad intelectual para que el mundo necesita y sentaría un precedente negativo".

A mediados de marzo, casi un año y medio después de que India y Sudáfrica propusieran por primera vez una histórica exención de propiedad intelectual para las herramientas médicas de la COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio (OMC), se filtró un proyecto de texto debatido por varios gobiernos.

Tras un análisis del borrador, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha reclamado "encarecidamente a todos los países que rechacen este proyecto". "El texto no ofrece una solución significativa para aumentar el acceso de la población a las herramientas médicas necesarias durante una pandemia que ya ha costado más de seis millones de vidas. Además, sentaría un precedente negativo para futuros retos sanitarios mundiales", explican a través de un comunicado.

"El proyecto de texto que se está discutiendo en la OMC no es la exención efectiva de la propiedad intelectual que pedían más de 100 gobiernos, y, por ello, deberían rechazarlo. El documento no aborda de forma exhaustiva los problemas de propiedad intelectual de las herramientas médicas para la COVID-19, como lo hace la propuesta de exención de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de India y Sudáfrica. El decepcionante proyecto solo abarca las vacunas, excluyendo los tratamientos y los diagnósticos, no aborda las barreras de propiedad intelectual no relacionadas con las patentes, como los secretos comerciales, y restringe qué países pueden hacer uso del mecanismo. Además, las limitaciones y requisitos del posible compromiso filtrado podrían incluso minar las flexibilidades ya existentes, lo que supondría un retroceso innecesario. Si la propuesta se aprueba sin revisiones exhaustivas y sustanciales, sentaría un precedente negativo y perjudicial para los futuros retos sanitarios mundiales. Ya es hora de que los gobiernos avancen en las negociaciones sobre un texto de exención de los ADPIC que pueda ser eficaz, como el que se propuso hace casi año y medio", ha lamentado Yuanqiong Hu, coordinadora de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF.