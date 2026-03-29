Declarado un incendio forestal este domingo en Los Guájares (Granada) que moviliza a dos helicópteros

Bomberos del consorcio provincial de Granada. - 112

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado en la tarde de este domingo en Los Guájares (Granada), que ha requerido la intervención de dos helicópteros.

Según informa el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, se encuentran trabajando tres grupos de bomberos forestales, un equipo de la Brigada Especializada en Incendios Forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

Asimismo, se ha movilizado un vehículo autobomba, así como un helicóptero pesado y otro ligero.