Declarado un incendio forestal en Linares (Jaén) que moviliza a dos medios aéreos y seis grupos de bomberos forestales

Incendio forestal declarado el domingo, 28 de junio, en el término municipal de Linares (Jaén), - PLAN INFOCA

LINARES (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este domingo en el término municipal de Linares (Jaén), y que ha movilizado a dos medios áereos y seis grupos de bomberos forestales.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental.

Asimismo, el Plan Infoca ha concretado que en esta emergencia se encuentra trabajando un helicóptero semipesado y un anfibio ligero, además de dos autobombas.