Declarado un incendio de gravedad 1 en Soto de Cerrato (Palencia)

IGR 1 en Soto de Cerrato (Palencia). - JCYL

PALENCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en Soto de Cerrato (Palencia) al peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas, según ha indicado la Consejería de Medio Ambiente.

El incendio se ha originado a las 15.37 horas de este domingo y se ha elevado a IGR 1 a las 18.36 horas.

En este momento, una quincena de medios aéreos y terrestres trabajan en el lugar para sofocar el fuego, cuya causa se investiga.