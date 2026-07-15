Declarado un incendio en un hostal de Pancorbo (Burgos) con varios afectados por inhalación de humo

Archivo - La sala del 112 Castilla y León. - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

PANCORBO (BURGOS), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado en un hostal de Pancorbo (Burgos) y ha afectado a varias personas que han inhalado humo, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido poco antes de las 10.13 horas, cuando el 112 ha recibido el aviso de un incendio de un hostal en un área de servicio de Pancorbo (Burgos).

En la llamada se informaba de que se había declarado el fuego en la cocina del hostal y había personas afectadas por inhalación de humo, por lo que se dado aviso al Centro Coordinador de Emergencias, a Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro, a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos.