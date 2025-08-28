Declarado un incendio "probablemente intencionado" de gravedad 2 en Berlanga del Bierzo (León)

LEÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio "probablemente intencionado", originado este jueves en la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo, según datos de Inforcyl recogidos por Europa Press.

El incendio se ha originado a las 17.38 horas de este 28 de agosto y se ha elevado a IGR 2 minutos después, a las 18.23 horas, debido a tener varios focos distintos, uno de ellos casi en el propio pueblo, tal y como detalla la Consejería de Medio Ambiente.

En concreto, se encuentran en el lugar con el objetivo de sofocar el fuego casi una quincena de medios terrestres y aéreos, entre ellos dos autobombas, cinco cuadrillas y cuatro helicópteros.