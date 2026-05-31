Declarado un incendio en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que moviliza a dos helicópteros

Archivo - Medios aéreos combaten un incendio declarado en la zona de Monte Coronado en Málaga. A 1 de septiembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). Un incendio forestal ha afectado este lunes al paraje de Monte Coronado, en Málaga capital, donde ya t - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un estabilizar un incendio que se ha declarado aproximadamente a las 20,10 de este domingo, 31 de mayo, en el municipio hispalense de Sanlúcar la Mayor.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos helicópteros, uno pesado súper puma y otro ligero.

Asimismo, también se encuentran trabajando un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma.