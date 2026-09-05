Declarado índice de gravedad 1 en un incendio de origen intencionado en Pendilla de Arbas (León) - JCYL

LEÓN, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal de origen intencionado en Pendilla de Arbas (León) al tener la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.

El incendio se activó a las 23.40 horas del viernes y se ha elevado a nivel 1 a las 15.10 horas de este sábado, 5 de septiembre, en la mencionada localidad perteneciente al municipio de Villamín.

Cerca de una treintena de medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de este fuego cuyo causa probable es intencionada, tal y como recoge la plataforma de la Junta de información de incendios, Inforcyl.

Se trata del segundo incendio que está actualmente en IGR 1 en Castilla y León, ya que el originado el viernes en la localidad de Arza (Burgos) se mantiene en este índice de gravedad, si bien evoluciona favorablemente.

Según ha detallado la Consejería de Medio Ambiente, este fuego se sitúa en una zona muy escarpada, lo que dificulta el trabajo de bulldócer y exige un esfuerzo "enorme" de las cuadrillas terrestres, mientras lo medios áereos rebajan intensidad para posterior ataque de remate por tierra. Actualmente, trabajan en este operativo más de un veintena de medios.