Delcy Rodríguez anuncia una jurisdicción especial y ayudas para quienes perdieron sus casas por los seísmos en Venezuela

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez - Audio Valbuena/Venezuelan presid / DPA - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la creación de una "jurisdicción especial" en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) que "atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas" tras el doble terremoto que sacudió el norte del país dejando más de 5.500 muertos.

"Proteger a las familias afectadas por el doble terremoto es nuestra máxima prioridad. He solicitado al TSJ el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas", ha asegurado la dirigente venezolana en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, ha recalcado que quienes perdieron sus apartamentos "conservan sus derechos sobre el terreno y tendrán el apoyo del Estado para la reconstrucción". "Esta jurisdicción también abordará los efectos civiles relacionados con la identidad y los asuntos sucesorales", ha indicado en referencia a las herencias que dejan las víctimas del seísmo.

APOYO A LA COMPRA DE VIVIENDAS

Del mismo modo, Delcy Rodríguez ha anunciado medidas de apoyo a quienes perdieron sus hogares de cara a adquirir viviendas en el mercado secundario.

"El Fondo Venezuela Renace subsidiará el 80% del valor de los inmuebles de hasta 70.000 dólares, y las familias accederán a un crédito por el 20% restante, con un plazo de 25 años; y para las viviendas valoradas entre 70.000 y 100.000 dólares, el Fondo subsidiará el 50%, mientras que el otro 50% será cubierto mediante un crédito con el mismo plazo", ha añadido.

De esta forma, la presidenta encargada ha incidido en que el Ejecutivo venezolano avanza "con firmeza" en la reconstrucción y recuperación para el "renacer" de Venezuela.