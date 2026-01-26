Delcy Rodríguez insta a EEUU a dejar de interferir en asuntos de Venezuela: "Ya basta de las órdenes de Washington"

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez - Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha instado este domingo al Gobierno de Estados Unidos que se abstenga de interferir en los asuntos internos del país latinoamericano. "Ya basta de órdenes de Washington", ha exclamado.

"Vamos con espíritu de grandeza, de dignidad y de honor. Vamos a la batalla diplomática frente a frente y le hemos dicho: No tenemos miedo, ¡Ya basta de las órdenes de Washington sobre lo político en Venezuela! ¡Ya basta de potencias extranjeras!", ha declarado en un acto ante un grupo de trabajadores en la refinería Puerto La Cruz, en la costa del estado de Anzoátegui.

La dirigente venezolana ha defendido estas palabras alegando que "le ha costado muy caro a esta República tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo", antes de reiterar que la prioridad de Caracas es la defensa de la "patria". "Y así se lo dijimos, cara a cara. Con el Gobierno de Estados Unidos vamos a resolver nuestras diferencias, nuestras controversias históricas a través de la diplomacia bolivariana", ha apuntado.

Pese a ello, ha advertido de que "quienes busquen el daño y el mal, que sean completamente rechazados y separados de la vida nacional de esta patria". En un mensaje dirigido a la oposición, ha agregado que quienes "han pedido bloqueos, invasión y que cayeran las bombas sobre nuestro territorio, contra nuestra integridad territorial, no merecen nuestro gentilicio, nuestra identidad y muchísimo menos el reconocimiento del pueblo venezolano".

Rodríguez aseguró hace días que no tiene "temor alguno" en abordar las diferencias de Caracas con la Administración de Donald Trump y anteriormente que "si algún día" tuviera que ir a Washington en calidad de presidenta encargada lo haría "de pie, no arrastrada".

El presidente de Estados Unidos ha reivindicado en varias ocasiones la cooperación con las nuevas autoridades venezolanas tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, asegurando que al país latinoamericano "le va a ir fantásticamente" bajo la gestión estadounidense, sin que haya trascendido de momento qué plazos maneja para una transición democrática ni una fecha para una posible visita a la Casa Blanca por parte de Rodríguez, que sigue sancionada por el país norteamericano.