Delcy Rodríguez plantea ante la ONU una nueva etapa para Venezuela basada en reconstrucción, democracia y diálogo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, ha presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas su visión para una nueva etapa en Venezuela, centrada en la reconstrucción nacional, la transición democrática, la recuperación institucional y la búsqueda de un acuerdo entre los distintos sectores políticos del país, al tiempo que ha defendido la necesidad de superar años de división y confrontación para avanzar hacia una nación sustentada en la justicia, la participación política y el bienestar común.

Rodríguez se ha presentado ante la comunidad internacional como "una hija más de Venezuela" que ha acudido a Nueva York a exponer las aspiraciones de un país que, según ha sostenido, busca recuperar el rumbo después de años marcados por conflictos políticos y modelos económicos "impuestos" que han afectado a su desarrollo.

En este contexto, la dirigente ha señalado como una de las principales tareas del país dejar atrás la división política y recuperar una identidad nacional compartida.

"Por demasiado tiempo estábamos en un país dividido, un país en el que el color de la bandera de un partido soportaba más peso que el nombre común que todos compartimos, que es el nombre venezolano", ha declarado.

UNA NUEVA ERA POLÍTICA

Rodríguez ha planteado que Venezuela debe adentrarse en una etapa diferente, basada en la verdad, la justicia y la capacidad de sus ciudadanos para afrontar sus diferencias mediante el diálogo, una "nueva era política", en definitiva, marcada por la "capacidad de mirar hacia adelante juntos".

Así, durante su discurso ha anunciado el inicio de un proceso de transición democrática que, según ha explicado, pretende garantizar el retorno del país a una institucionalidad más libre, próspera y pacífica. Lo ha definido como un proceso "institucional y verificable" y ha asegurad que el cambio no se limitará únicamente al ámbito político.

"Es un proceso de cambio político, económico y espiritual y un momento de reformas estructurales para asegurar el regreso de Venezuela, el regreso de nuestra nación y de nuestros pueblos", ha matizado.

La reconstrucción, ha añadido, debe evitar que la victoria de un sector dependa de la derrota o exclusión de otro. En especial, ha hecho referencia a las nuevas generaciones que comienzan a incorporarse a la vida política, subrayando que todos los venezolanos forman parte del futuro del país.

INSTITUCIONES, JUSTICIA Y SEGURIDAD JURÍDICA

Rodríguez ha situado también la recuperación institucional de Venezuela entre los pilares de la nueva etapa y ha defendido una clase política comprometida con los intereses nacionales, al tiempo que ha planteado la necesidad de establecer nuevas bases económicas que permitan el desarrollo del país y garanticen la justicia independientemente de la condición social i política de cada ciudadano.

En esa línea, ha vinculado la reconstrucción nacional con la reforma del sistema de Justicia, así como con una mayor igualdad social. "Una nación no puede ser reanudada solo por reconstruir edificios cuando reconstruye confianza en sus instituciones", ha agregado a este respecto.

La mandataria ha anunciado además dos pilares para llevar a cabo este proceso: una transición legal ordinaria y una transición judicial. El objetivo, ha indicado, es prevenir que las personas queden sometidas a decisiones arbitrarias y colocar el sistema de justicia al servicio de la sociedad.

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

La celebración de elecciones ha ocupado otro de los momentos centrales de la intervención de la presidenta venezolana, que ha reivindicado que el proceso político debe garantizar la participación de las distintas fuerzas políticas del país y ha proyectado que la democracia no puede reducirse únicamente a la celebración de comicios.

"La democracia no es mediada por la existencia de las elecciones. La democracia es mediada por la calidad de la competencia", ha sentenciado, antes de prometer que "en Venezuela habrá elecciones". De hecho, según ha expuesto, las autoridades venezolanas han iniciado ya un proceso de diálogo político con sectores de la oposición que deberá conducir a un escenario en el que los distintos actores puedan competir.

A este respecto, Rodríguez ha aseverado que será el pueblo venezolano quien determine el momento adecuado para esos comicios y ha puntualizado que también las instituciones deberán estar preparadas para garantizar un proceso inclusivo y transparente.

UN LLAMAMIENTO A SUPERAR LA CONFRONTACIÓN

Para la líder venezolana, lo anterior no será posible si no se dejan atrás las dinámicas de confrontación política que --a su juicio-- han marcado la historia reciente del país. Por ello, ha invitado al pueblo venezolano a abandonar un camino en el que el extremismo y la intolerancia puedan imponerse sobre la convivencia democrática.

Si bien ha defendido que "Venezuela desea vivir libremente, ejercer sus derechos como una nación soberana, sin ningún tipo de interferencia", Rodríguez ha apelado también a la comunidad internacional para pedir que acompañe "con buena fe" al país en su proceso de cambio.

La reconstrucción, según Rodríguez, representa también la responsabilidad histórica de conducir al país "desde la incertidumbre y el conflicto hacia una sociedad completa", cohesionada. En ese escenario, ha apuntado a la nueva democracia como el punto de partida para la recuperación nacional.

"Esta democracia, reconocida por su propia gente y por el mundo, será una nueva era de bienestar desde la que Venezuela será renacida", ha manifestado.

VENEZUELA, LISTA PARA RECONSTRUIRSE

En el tramo final de su discurso, Delcy Rodríguez ha dirigido un mensaje a la comunidad internacional y a los venezolanos que han abandonado el país, asegurando que Venezuela está preparada para establecer relaciones internacionales basadas en el respeto y ha llamado especialmente a los jóvenes a volver a creer en el futuro nacional.

"Es el momento de reconstruir el país al que muchos desean volver. Queremos que sea un país al que quieran volver, y no solo un país al que quieran romper", ha afirmado.

Rodríguez ha advertido de que la recuperación no será sencilla, sobre todo tras las pérdidas materiales y humanas causadas por los terremotos del pasado 24 de junio, pero ha situado aún así la reconstrucción de la identidad nacional entre las prioridades del proceso.

"Reconstruir nuestra alma nacional será nuestra prioridad", ha zanjado, llamando a los venezolanos a avanzar unidos y a elegir la esperanza en medio del dolor.